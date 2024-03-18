港媒：讓「外國勢力」措手不及 23條立法趕上架

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（中央社台北18日電）港府與香港立法會力拚基本法23條立法草案強渡關山。香港南華早報今天獨家報導，這是當局意圖使外國勢力措手不及的策略，主要由律政司和保安局主導，港府新聞處官員幾乎被蒙在鼓裡。

報導說，港府自今年1月30日發布長達110頁的諮詢文件尋求各方建議持續1個多月後，當局在9天內彙整約1萬3000份的民眾意見，並在3月8日公布香港基本法23條立法草案（維護國家安全條例草案）。

就在公布前數天，當時人在北京出席年度全國「兩會」的香港代表惴惴不安。因為按表訂議程，包括港府高層與政要等將會見北京主責港澳事務官員，卻傳出他們得調整行程的消息。

不具名的香港立法會議員告訴南早，當他被告知趕緊打包準備隨時走人，隨即與另一名議會同僚討論：「確定嗎？那明天會見（國務院副總理）丁薛祥怎麼辦？當時眾說紛紜且莫衷一是」。

之後，10個香港立法會議員6日下午隨即被召回，因隔天立法會將召開特別會議，若干人急著跟時間賽跑沒收行李就動身，並以為稍後還將再前往北京。

與此同時，香港特首李家超在北京第2天就縮短原定3天的行程，理由是提前完成相關部會的拜會，協助特首拍板決策的香港行政會議高階代表，也面臨同樣返港的急迫，他們都被告知，須立即返港替23條立法草案背書。

不具名的香港行政會議高階代表告訴南早，當晚飛港航班全部客滿，於是改飛深圳，返港已時過午夜，一切就是為了預備召開特別會議。

7日下午開議後沒多久，當局旋即公告23條立法草案並訂於8日提交立法會，展開為期6天，一場接著一場的逐條審查會議。

熟悉內情人士透露，以迅雷速度搞定23條立法草案，這是香港當局精心謀算的策略，目的就是要讓外國勢力措手不及，如此即可把對港制裁和詆毀的期間，以及可能造成的衝擊降到最低。

熟悉內情人士另指出，快馬加鞭完成立法的決策，可使港府化解當前香港面臨的經濟困境，並旋即啟動疫後的復甦。不少商界人士也覺得，自2020年北京制訂的「港區國安法」生效以來，這座城市已適應保護國安的立法。

但反對者不能接受，並說這項自1997年香港移交中國以來影響最重大的刑責立法如此迫不及待，恐損及審查法案的品質。

反對者還說，現階段香港正試圖擦亮國際金融中心的招牌而非使之蒙塵之際，當局並未投入足夠的時間以緩解各方的關切，極可能傷害香港的形象。

儘管如此，2023年李家超已誓言，今年就要完成23條立法草案，2月更改口說越快越好。而回顧他2022年7月就任時即已強調，全面執行關於23條立法工作的必要性。

南早報導指出，內部盛傳的小道消息稱，4月15日搞定23條立法草案這是當局鎖定的目標，因為當天恰逢「全民國家安全教育日」，別具特殊意義。

因此當獲悉立法進程得加快許多人感到傻眼，立法會的議員起初也難以置信中央政府會訂定如此「強硬期限」，但是與北京親近的消息來源說，中國專責港澳事務的要員近來不斷催促李家超要「趕快」。

丁薛祥和中國國務院港澳辦主任夏寶龍在「兩會」期間的多個場合會見港澳代表，傳達的訊息相當明確，也就是加速立法有助於香港專注於發展經濟。

消息來源指出，港府高層曾檢視立法時間表並設定新目標，也就是不惜一切代價別再拖，務必使23條立法草案在3月通過。

熟悉內情的人士則說，這套加緊立法方案與23條立法草案由約莫20人組成的工作小組專責，主要來自律政司和保安局。

消息來源指出，諮詢立法意見期間，這個工作的成員「日以繼夜」篩選各方提交的建言，再轉呈給律政司進一步研議，負責政策宣導的港府政府新聞處大多數官員，基於「事涉敏感」都被蒙在鼓裡。

親北京權威人士指出，出人預料的加快立法很重要，這個策略將使得外國勢力難對付，因各國的議程滿檔，任何反制決策如制裁的敲定，想必曠日廢時。

他說，香港立法會法案委員會的15個議員自嘲猶如「烈士」，並指他們將「準備」面對來自西方國家施加的制裁或其他的限制措施，「若新一輪制裁迫在眉睫，這法規將已經頒布」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130318