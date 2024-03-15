伯恩斯低調訪港 分析：美國關注香港23條立法

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（中央社台北15日電）香港政府推進基本法23條草案立法之際，美國駐中國大使伯恩斯近日低調訪港，有分析認為他此行是要了解港府急於立法的原因；另有分析認為美國有相關準備，若損害香港的人權、自由，不排除制裁會升級。

香港網媒01今天報導，伯恩斯（Nicholas Burns）3月11日至12日在未事先公布的情況下低調訪問香港。此行發生在港府立法會審議基本法23條立法之際，雖然他訪問期間沒有發表相關言論，仍引起外界注意。

美國之音今天報導指出，這是伯恩斯2022年就任駐中國大使後外界所知的首次到訪香港。據了解，3月11日伯恩斯到美國商會和董事會成員進行非正式閉門會議，並參觀芝加哥大學位於港島摩星嶺的香港校園。

3月12日伯恩斯造訪位於中環的外國記者協會，在現場停留了一個小時，其後到「西九文化區」的M＋博物館參觀。

訪港兩天期間，伯恩斯沒有發表任何有關23條立法的言論。在美國首都華盛頓的香港前本土派立法會議員梁頌恆表示，估計伯恩斯訪港是要了解港府急於就23條立法的原因。

梁頌恆說，若要抹黑23條立法的話，根本不會出動伯恩斯這個層級的人員。到目前為止，對於港府匆匆就23條立法（外界）還找不到一個合理的解釋。

有分析指出，美國對23條立法有相關準備。

去年12月，美國國會參眾兩院通過「國防授權法案」，把中國和港澳列為海外敵對勢力，與北韓、俄羅斯、伊朗、古巴及委內瑞拉並列。

前中國全國政協委員劉夢熊接受美國之音採訪時對伯恩斯訪港期間的低調表現表示讚賞，指伯恩斯不高調說明他保持分寸。畢竟23條立法是香港的事務，也可以說是中國的內政。

但劉夢熊認為，美國在香港有著重大利益。對於香港是否按照「中英聯合聲明」和「基本法」規定，一國兩制、港人治港，高度自治50年不變被動搖、變形，美國當然不會置身事外、視而不見，「不會任由香港從一國兩制走向一國一制」。

劉夢熊說，因此，若香港在23條立法過程中不尊重兩制差異，讓香港的人權、自由受到損害，不排除美國對香港的制裁會升級。

他認為，美國可能連同西方盟國可能的制裁包括，取消香港在世界貿易組織（WTO）的獨立關稅區地位、與香港在科技方面脫鉤、把美元跟港幣脫鉤等。

香港立法會法案委員會經過約一週會議後，14日完成逐條審議「維護國家安全條例草案」（俗稱基本法23條草案），預料草案很快就會交由全體議員審議並進行表決。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130315