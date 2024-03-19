港媒：基本法23條可能今晚三讀通過

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（中央社記者張謙香港19日電）香港立法會今早恢復對基本法23條草案（維護國家安全條例草案）的二讀辯論，至今已發言的議員，全部表態支持立法，據報導，草案有可能今晚三讀通過。

立法會今天只有23條草案二讀辯論，沒有其他議程，而截至中午，已有近40名議員就草案發言，且全部表態支持，不少人更強調盡快完成立法。

根據星島日報網站等媒體的報導，預計草案有機會在今天之內完成二讀及三讀通過。

早上發言的議員中，以葉劉淑儀的發言最受社會各界關注，原因是2003年港府推動基本法23條立法時，她是時任保安局局長，專責相關立法工作。

當年立法時，泛民主派反對立法，並指葉劉淑儀態度傲慢，藐視議員的提問，且時常發表具爭議性的言論，又執意完成立法，致使其民望下滑。

2003年7月1日，泛民方面發起「7.1」遊行，對外號稱有50萬人上街示威並反對立法，而葉劉淑儀的民望也因此跌至谷底。

在「7.1」遊行之後，港府被迫擱置23條立法，葉劉淑儀於同年7月16日辭職，其後赴美進修，之後重返香港並從政，其後更成立了新民黨，成為泛民勁敵。

在今早的恢復二讀辯論中，身兼新民黨主席的葉劉淑儀表示，如果23條早於2003年立法，相信2014年就不會出現持續79天的「占中」運動。

她說，非常支持政府加速立法，又指這次立法較2003年的立法肩負更大責任。

另外，一向較為敢言的「新思維」議員狄志遠及「實政圓桌」田北辰也都表態支持立法，沒有提出反對聲音。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

2020年中實施的香港國安法只納入23條部分禁止罪行，包括分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府，其餘沒有處理，這有待港府另行立法。

正在進行二讀的23條草案，列明各種涉及國家安全罪行的定義和罰則等，這些罪行包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織。

草案一旦通過，將與國安法一併成為香港處理涉及國家安全罪行的法律條文。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130319