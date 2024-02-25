羅奇再論香港：輝煌時代現在可能已經結束

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（中央社台北25日電）摩根士丹利前亞洲區主席羅奇此前發表有關「香港已玩完」的文章，引來香港政商界反駁。羅奇近日在個人網頁發文，指自己多年來定期訪港，見到很多公司撤離及人才外流，香港的輝煌時代現在可能已結束。

羅奇（Stephen Roach）13日在英國金融時報發表題為「我很痛苦地說香港已完結」的文章，指香港的消亡來自3大因素：香港本地政治、中國因素及國際發展，其中中主要是美中競爭。

羅奇其後接受外媒訪問表示，除非中國解決自己的經濟問題，否則香港就完結了；如果中國想讓香港未來更好，應讓香港自己管理自己。

羅奇的言論在香港一石激起千重浪，引起香港政商界反駁。香港行政會議召集人葉劉淑儀隨後去信英國金融時報，指香港股市下跌是因美國升息，以及聯邦退休基金不再投資香港的政治決定。

葉劉淑儀並指，羅奇已多年沒有到港，歡迎他再次訪港親身經歷香港如何繼續繁榮發展。

羅奇在其X帳號反駁指出，把香港股市過去26年的停滯歸咎於美國聯準會（FED）這2年的緊縮政策是荒謬的，聯準會的緊縮政策已接近尾聲。香港的問題是香港自己及北京造成。

他又提到，自己2023年曾訪港3次。

羅奇23日在個人網頁發文，指金融時報文章的標題是誇大了，沒有國家、城市或經濟會絕對「結束」，或者已經完結了，或者處於最終消亡的狀態。但這標題對一個長久以來自稱為亞洲國際城市、中國的窗口、亞洲四小龍之一的香港，更是敲響了警鐘。

羅奇說，他在金融時報發表的文章，指的是香港的輝煌時代現在可能已經結束。

他重申，香港本地政治、中國因素及美中競爭的三大因素，並強調他自2012年返回美國後經常到香港，2023年曾到香港3次，金融時報的文章是他親歷目前香港的最新印象。

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羅奇說，最困擾他的，是他在香港看到及看不到的，他很多朋友因2019年的政治動盪而離開香港，很多在香港的公司也撤離，仍然留下的開始討論應急方案，分散在香港的業務風險。「人才外流的風險是真實的」。

他還說，雖然他大部份有聯絡的社交圈仍在香港，但大家對香港未來的焦慮日益增加。香港以往的活力和無限樂觀精神，已經被削弱。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130225