港媒：基本法23條立法草案條例可能下月推出

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（中央社記者張謙香港20日電）據報導，香港基本法23條立法的正式條例草案可能於3月推出，而港府樂見當前社會對23條立法反應冷淡，認為有利於草案條例的通過。

星島日報今天報導，立法會主席梁君彥原定於3月上旬率領7位議員到訪東南亞國家，但最新消息指出，考察團已押後至5月，原因未明，但相信與基本法23條立法有關。

據報導，近期多名立法會議員都收到通知，被要求在3月盡量留在香港「隨時候命」，原因呼之欲出，就是23條立法。

報導表示，有議員估計，23條藍紙草案很大機會於3月出爐，又或有其他重要立法進展，屆時需要各議員以「馬拉松式」開會審議，務求立法會今年7月暑假休會前通過。

報導指出，當前民間對23條立法的反應頗為平淡，行政會議召集人葉劉淑儀更指出，市民已經接受了23條立法，因此普遍不關心立法。

據分析，港府樂於看到民間對23條立法反應冷淡，認為這是理想的情況，可以讓纏繞香港多年的問題在較少雜音之下立法通過，避免橫生枝節。

但港府同時要提防「外國勢力伺機攻擊」，在草案正式出爐後出招。

在港英政府年代，政府在立法前一般會先發出諮詢文件，由於文件以白紙印製，因此稱為「白紙草案」；至於「藍紙草案」，則是經過討論和修訂後，政府草擬的正式條例草案。

港府於1月30日公布基本法23條立法的公眾諮詢文件，諮詢期將於本月28日結束。

基本法23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

港府曾於2003年準備為23條立法，但當時受到市民反對，結果被逼中止立法。

2019年香港爆發「反送中」運動，中國全國人大主動為香港訂定國安法，但只納入23條部分內容，其餘留待港府自行立法。

23條立法是訂立全新的維護國家安全條例，內容涵蓋叛亂、叛國、間諜、竊取國家機密等罪行，與現有的香港國安法銜接、兼容及互補。

港府早前發出的諮詢文件有9章，涵蓋5大類危害國家安全的行為，這些行為在23條中有所規定，部分透過完善現有法律進行，部分則是新增內容。

在完善現有法律方面，比如第5章涉及的竊取國家機密及間諜行為，這方面是透過完善現有官方機密條例進行，包括重新定義國家秘密行為。

新增內容包括禁止危害國家安全的破壞行為、透過電腦或電子系統進行危害國家安全的行為，以及境外干預罪，比如干預香港內部選舉和司法審判等。

相關立法工作也會完善現有的社團條例，以禁止某些香港社團與外國社團之間的聯繫。（編輯:陳鎧妤）1130220