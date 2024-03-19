香港基本法23條草案 恢復二讀辯論

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（中央社記者張謙香港19日電）備受關注的香港基本法23條草案（維護國家安全條例草案）今天在立法會恢復二讀辯論，政府高層致函全體議員，期望他們投票通過，以完成香港的憲制責任。

立法會主席梁君彥今早在恢復二讀辯論上說，23條立法是香港的憲制責任，相信議員能夠參與此歷史重任「感到光榮」；他並引述行政長官李家超說，「早一日立法、國家安全就早一日得到保障」，而社會也希望盡快完成立法。

立法會法案委員會主席廖長江在會上說，此前小組已就草案舉行了25次會議，討論了約50個小時，過程中參考了公眾意見，並深入及全面地逐一審議條文。

草案恢復二讀辯論之前，政務司司長陳國基向全體立法會議員發信，期望議員投下支持票，讓香港盡快落實回歸近27年來一直沒有完成的任務。

他呼籲議員支持草案，讓新制定的條例與香港國安法並駕齊驅，為香港構建健全的維護國家安全法律制度和執行機制。

港府本月初公布23條立法草案，隨即送交立法會進行首讀和二讀。二讀過程中，立法會法案委員會首先逐一審議，期間政府官員作出修訂，最後交由全體議員恢復二讀辯論。

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當局公布的草案列明各種涉及國家安全罪行的定義和罰則等，這些罪行包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織。

今早恢復二讀辯論時，發言議員都表示支持草案；各界預料，由於立法會基本上已沒有反對派，因此，草案很快會進入三讀及通過。（編輯：周慧盈）1130319