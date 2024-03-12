香港23條草案涉境外勢力就加刑 築起高牆對外阻隔

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（中央社記者陳鎧妤台北12日電）香港基本法23條立法草案，當中多項罪行若涉及勾結境外勢力，會增加監禁刑期。法律學者分析，草案中境外勢力定義廣泛，加上明定間諜活動相關罪行等，對香港形成一道更強大的防火牆，恐切斷香港對外聯繫。

港府8日公布基本法23條立法草案，立法會同日完成一讀，及開始二讀及審議條文。審議已踏入第5天，已審議逾8成有關罪行及刑罪等相關條文。

草案中，「境外勢力」一詞貫穿整個草案。多項罪行明定若涉及勾結境外勢力，會被加重刑期。如煽惑北京中央駐港機構人員離叛即屬犯罪，可被判刑7年。若當中涉及勾結境外勢力，更可被判刑10年。

又例如作出具煽動意圖的行為、發表具煽動意圖的文字，或發布、出售或複製具煽動意圖的刊物，可被判刑7年。若當中涉及勾結境外勢力，更可被判刑10年。

草案指出，境外勢力包括外國政府、境外地區或地方的當局、在境外的政黨、在境外的其他追求政治目的之組織、國際組織等。

在草案中，「勾結境外勢力」是指與境外勢力合作作出某行為、在境外勢力控制、監督、指使或要求下作出某行為、在境外勢力資助或以其他方式支援下作出某行為等。

草案又新增「境外干預罪」，即意圖干預北京中央政府與香港政府制訂或執行政策、干預香港選舉、立法會及司法機構運作等，而當中涉及使用不當手段，如明知而作出關鍵失實陳述等，都屬犯罪，可被判刑14年。

美國喬治城大學亞洲法律中心香港法律研究員黎恩灝向中央社表示，根據草案內容，不論是寬廣的「境外勢力」定義，或境外勢力罪行的應用範圍之廣泛，甚至是在多項危害國家安全罪行中，若涉及勾結外力會被加刑，這些元素都是想切斷香港境內與境外人士的聯繫，而這些聯繫不但是資源或資金流動，也包括資訊流動。

黎恩灝表示，因為草案中同時訂雨定與國家秘密及間諜活動相關罪行，當中涉及非法獲取或披露國家秘密等，而國家秘密定義廣闊，包括中國或香港經濟、社會、科技、科學發展，或關於維護國家安全或偵查罪行的秘密等。

他說，這可讓港府以國家安全為由，阻止香港境內的資訊傳到海外，也令海外資訊更難傳入香港境內，形成一道更強的「防火牆」。

草案又提到有關當局的執法權，被懷疑危害國安而被捕及被警方羈留者，警方可向法庭申請限制被捕人諮詢個別律師，或與該個別律師同一家律師事務所的其他律師。但被捕者可選擇諮詢其他律師。警方甚至可以向法庭申請，禁止嫌疑人被捕後的頭48小時內諮詢律師。

黎恩灝表示，這一做法是給予警方權力審查事務律師及律師事務所，也間接讓更多律師或事務所，不敢處理被指涉及危害國家安全的案件，對被指涉案者不公平。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130312