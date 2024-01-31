從國安法到23條立法 中國維護國安意識搬到香港

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（中央社記者陳鎧妤台北31日電）香港2020年實施的國安法由中國全國人大常委通過，港人無權過問。到現在港府為基本法23條立法，內容也與中國大陸的國家安全法規體系看齊。學者分析，大陸維護國家安全的意識形態，已透過法律搬到香港。

香港政府在基本法23條立法諮詢文件中，交待香港維護國家安全的憲制責任。文件提到中國國家主席習近平於2014年提出「總體國家安全觀」，指香港必須根據「總體國家安全觀」來履行維護國家安全的責任。

據諮詢文件，不少23條立法內容與中國大陸相關法規看齊，如「國家安全」定義與「中華人民共和國國家安全法」的定義相同。

又例如竊取國家機密及間諜行為方面，「國家秘密」的定義參考了中國大陸相關法律，關乎國家或香港的「經濟和社會發展」、「科技發展或科學技術」、「國家外交或外事活動」等，在沒有合法權限下披露而相當可能會危害國家安全，便屬「國家秘密」。

中央研究院法律學研究所助研究員陳玉潔向中央社表示，近年來中國大陸訂立的法規或法律，類似的內容都慢慢被搬到香港，如中國大陸於2015年實施國家安全法、2017年實施「境外非政府組織境內活動管理法」、2023年實施新修訂的「反間諜法」，擴大間諜行為定義。

她說，在23條立法諮詢文件，都可以看到與這些中國大陸法規或法律相似的內容。她認為，中國維護國家安全的意識形態，已經透過法律搬到香港。

美國喬治城大學亞洲法律中心香港法律研究員黎恩灝向中央社表示，23條立法的諮詢內容，有很多部分尤其是對國家安全的定義及相關罪行，都與中國大陸的國家安全法規體系看齊。

他指，例如「國家安全」的定義源用中國大陸國家安全法及「總體國家安全觀」的國家安全定義。有關竊取國家機密及間諜罪行的涵蓋範圍，也與中國大陸的相關法規看齊，「這樣一定會影響外國投資者在香港營商的信心，尤其在大陸營商已受到相關法規影響，甚至很多外國商人被拘留、被起訴或判監。」

黎恩灝指，2015年中國大陸實施國家安全法後，已將香港及澳門納入維護國家安全體系內，多年來已有很多聲音要盡快就基本法23條立法，「現在23條立法是對應中國大陸的要求，對中國政府及香港政府來說，是完成這個全國包括香港及澳門的國安體系建設。」

黎恩灝表示，這反映在香港「『一國』愈來愈大，幾乎壓倒『兩制』所有的好處。」

他說，無論香港官員是為了表達政治忠誠，或是為了讓香港普通法制度與中國大陸的政法制度愈來愈融合，未來香港可能會訂立更多與國家安全有關的法律，又或一些與政治體制有關的法律，都會與中國大陸越來越一致。（編輯：張淑伶）1130131