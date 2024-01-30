香港23條立法 學者：美國反應不會太激烈

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（中央社記者陳鎧妤台北30日電）香港基本法第23條立法今天展開諮詢，香港時事評論員劉銳紹表示，相信港府是把握美中關係暫時緩和的時機推出諮詢，也相信在美中有默契下，美國反應不會太激烈。

劉銳紹30日接受中央社電訪表示，港府就23條立法是要防止「它認為的風險」，以及完成港府及北京的「心結」，「心理上的需要大過實際」。

香港特首李家超日前表示將針對23條立法設立「應變反駁隊」，反擊「敵對勢力」的網上文宣。劉銳紹表示，相信反駁隊作用不大，因為美中之間已經有默契。

劉銳紹認為，最近中共中央政治局委員、外交部長王毅與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會面、中美金融工作組首次在北京舉行會談等，在美中關係暫時緩和下，相信美國會有反應，但反應不會太激烈，因美中之間已有默契，這也是國際慣例。

他相信，港府是利用美中關係暫時緩和這個時機，推出23條立法諮詢。不過，當大國政治關係出現變化，可能外國又有新一波的批評。

劉銳紹表示，現在討論條文具體內容沒太大意義，最重要是看日後如何執行。

中央研究院法律學研究所助研究員陳玉潔接受中央社電訪表示，香港實施國安法後，社會已被壓制，沒有抗議聲音，但仍要就23條立法，反映國家安全意識形態很重要。

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她指出，23條立法諮詢文件提到，必須根據中國國家主席習近平2014年提出的「總體國家安全觀」，來履行維護國家安全的責任，又提到要落實中國全國人大於2020年通過要建立香港維護國家安全法律制度的「5．28決定」，反映港府是忠實執行北京的意識形態，及表現對北京的忠誠。

陳玉潔表示，港府多次提到英美等國也有維護國家安全法律，來讓23條立法有正當性，但民主自由國家是在保障人權自由下維護國家安全，以香港國安法為例，案件卻可以由指定法官審理，沒有陪審團等，沒有保障人權。（編輯：楊昇儒）1130130