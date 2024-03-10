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談香港基本法23條 港星甄子丹表示支持立法

2024/3/10 11:18（3/10 12:13 更新）
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（中央社記者呂佳蓉北京10日電）針對香港基本法23條立法，香港著名武打演員、中國政協委員甄子丹今天表示支持立法。

中國14屆全國政協二次會議今天上午閉幕。會前，甄子丹接受媒體堵訪時做上述表示。

甄子丹說，很多委員都發表意見，「我肯定是支持的。」

甄子丹還向媒體談及電影，指要以中國的元素為主，發揚中國文化。認為觀眾越來越要求電影的水準，首先要把故事說好，將演技演好，就會吸引更多觀眾去看電影。

香港公布基本法23條草案（維護國家安全條例草案）並進入立法程序。陸委會此前表示，這項法律讓香港人不知道要如何在香港平安的過生活，赴港旅遊、經商的人也會受到影響。

此外，現場另有港媒訪問中國現代國際關係研究院院長楊明杰，提到關於武統台灣議題。楊明杰稱，「統一是必然的過程，但是我們兩岸中國人有中國人的智慧」。

楊明杰還稱，台獨立場是沒有出路的。（編輯：唐佩君）1130310

#台灣
#香港
#甄子丹
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