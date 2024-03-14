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香港基本法23條完成逐條審議

2024/3/14 14:40（3/14 14:47 更新）
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圖為中國國旗與香港區旗。（中新社）
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（中央社記者張謙香港14日電）香港立法會法案委員會經過約一週會議後，今天完成逐條審議維護國家安全條例草案（俗稱基本法23條草案），期間政府作出部分修訂，預料草案很快就會交由全體議員審議並進行表決。

立法會法案委員會自上週五起審議23條草案，期間政府根據議員的提議作出一些修訂，比如第19條有關「煽惑公職人員離叛」的條文，政府修正「公職人員」的定義，列明行政長官會同行政會議，可將某類別的人士指明為公職人員。

委員會已表示支持政府提出的修正案，並支持立法會大會恢復對草案的二讀辯論。

按照立法會規則，法案委員會完成審議草案並作出修正後，委員會先向內務委員會作出報告，然後建議草案恢復二讀辯論，交由全體議員討論並進行表決，一旦表決通過，就可進行三讀。

律政司司長林定國今天在委員會會議作總結發言時說，法案委員會完成審議草案，為立法工作邁進了重要的一大步，希望議員繼續努力，按「早一日、得一日」的原則，盡快完成立法過程，「令我們有一個安定的客觀環境，可再無後顧之憂，集中精力全心全意為香港謀發展、為市民謀幸福」。

港府8日公布了23條草案並提交立法會審議；草案分為9部分，列明各種涉及國家安全罪行的定義和罰則等，這些罪行包括叛國；叛亂、煽惑叛變及離叛，以及具煽動意圖的作為；與國家秘密及間諜活動相關的罪行；危害國家安全的破壞活動；境外干預及從事危害國家安全活動的組織。（編輯：唐佩君）1130314

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