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丁薛祥參加港澳政協委員會議 指23條立法迫切

2024/3/6 13:45
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（中央社記者張謙香港6日電）香港媒體報導，中共政治局常委丁薛祥今天在港澳政協委員的聯組會議上表示，香港基本法23條立法有迫切性，也有必要，且要盡快立法，因為「國安才能家安」。

綜合港媒發自北京報導，身兼國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長的丁薛祥，上午到全國政協禮堂，參加了港澳全國政協委員的聯組會議討論。

部分港區政協委員事後向港媒轉述，丁薛祥在討論中指出，一定要盡快做好基本法23條立法，之後全力發展經濟、改善民生，又說23條立法有其必要及迫切性，呼籲港區政協委員支持立法。

據轉述，他說，現在馬上要立的23條立法，一定支持。香港穩定了，經濟各樣都好，大家能更好地生活，23條要立即、盡快立法。

也有港區政協委員轉述說，北京中央滿意特區政府施政，又指香港有很多優勢，比如扮演超級聯繫人角色，並說北京中央對香港的信心堅定不移，「香港明天會更好」。

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英、全國政協常委陳馮富珍等人也出席了會議。（編輯：唐佩君）1130306

#丁薛祥
#香港
#夏寶龍
#全國政協
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