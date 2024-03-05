中國政府報告涉港未提國安 分析：不代表不做

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（中央社記者陳鎧妤台北5日電）今天出爐的中國政府工作報告涉及香港的篇幅較去年少，沒有提及關於維護國家安全與基本法23條立法。有分析稱，北京認為對香港已大權在握，又沒有新招，而且不提並不代表不做。

今年的中國政府工作報告中，涉及港澳部分提到，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

相較去年的中國政府工作報告，今年涉及香港的篇幅減少。

去年中國政府工作報告在回顧過去5年港澳工作時提到，港澳工作取得新進展，包括依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。

在未來一年工作建議中，又提到要維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。

香港時事評論員劉銳紹今天向中央社表示，今年政府工作報告涉及香港的篇幅減少，因為北京認為對香港已大權在握，又沒有新招，越多提及有關國家安全或基本23條立法，只會越嚇怕外資，所以涉港部分予人內容空泛感覺。

劉銳紹並表示，報告沒有提到國家安全及23條，不代表不重視、不做或不重要。據港媒報導，中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍4日在北京與港區人大代表會面提到，要盡快完成基本法23條立法，以集中精力發展經濟民生，並叮囑要防範西方勢力破壞香港，面對外部干預要敢於鬥爭。

他說，這顯示北京只是沒有公開談及國安及23條立法，但閉門下有談到。

劉銳紹並表示，今年政府工作報告都是展示北京對香港經濟發展的要求及期望，沒有新論述，而香港經濟發展成績非北京所能控制。（編輯：楊昇儒）1130305