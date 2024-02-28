學者：夏寶龍訪港 意味北京對港管治權趨於落實

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（中央社記者張謙香港28日電）北京主管港澳事務的中國國務院港澳辦主任夏寶龍今天結束對香港的考察調研。有學者表示，夏寶龍此行意味着「中央對香港特區的全面管治權的行使進入實處」。

中共中央港澳工作辦公室主任、中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今天結束香港的7天考察，經陸路離港。

到深圳灣口岸送行的香港行政長官李家超向媒體說，夏寶龍此行，向社會傳遞了中國國家主席習近平對香港經濟發展和地區治理的殷切期待，釋放的訊息顯示北京中央將不斷推出惠港政策，對香港新階段、新發展起到積極提振作用。

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另外，香港中文大學社會學榮休講座教授、中國全國港澳研究會顧問劉兆佳在大公報撰文，指夏寶龍此行傳達了幾個重要訊息，其中之一是意味著「中央對香港特區的全面管治權的行使進入實處」。

此外，夏寶龍此行對提升港府管治能力和效能再次提出要求和期望，又透過表達習近平對港的關懷，提振香港居民對香港前景的信心，以及呼籲各界在逆境下守望相助，支持港府的工作。（編輯：邱國強）1130228