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港社民連：23條立法前應先推行雙普選

2024/2/27 11:02
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（中央社記者張謙香港27日電）香港泛民主派組織社會民主連線今天發表聲明，強調在基本法23條立法之前，應先推行政長官及立法會「雙普選」，由港人決定立法內容。

香港當局正就23條立法諮詢民意，諮詢期明天結束。

社民連在諮詢結束前夕發表聲明指出，適逢中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍來港考察，社民連期盼在諮詢期結束前將意見書交給港府，也希望夏寶龍聽到港人的聲音，「得知香港另一角度的實情」。

聲明表示，2003年，港府推出基本法23條立法，引起社會極大爭議，觸發50萬市民於當年7月1日上街抗議，時任行政長官董建華最終撤回法案。

時至今日，在香港國安法實施後，大批民主派人士被捕及被控，蘋果日報、立場新聞等媒體高層也相繼入獄，民間人權陣線、香港市民支援愛國民主運動聯合會、教育專業人員協會等民間組織也紛紛在壓力下解散，公民社會嚴重受挫，香港人權自由大受打擊，加上數年疫情的嚴格管制措施導致大量港人移民，外資紛紛撤走總部，香港經濟至今仍未走出陰霾。

聲明強調，在此情況下重推23條，實在令人擔憂。

為此，社民連提出以下主張，首先是23條立法前，應先推行雙普選，由港人決定立法內容。

其次，制訂23條應從立法精神及條文字句中體現公民權利和政治權利國際公約，且在參考外國國安法時，不應排除外國對運用國安法時的權力制衡及免責條款。

社民連另呼籲，檢討已實施3年多的香港國安法，修訂或廢止為人詬病的條文，確保所有法例要精準明確，符合公約及其他原則，保障人權不受侵犯。

社民連主席陳寶瑩上午在政府總部外宣讀上述聲明。

除了上述聲明，社民連也循正常管道向政府遞交23條立法的具體意見，相關意見有9項，十分詳盡。（編輯：曹宇帆）1130227

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