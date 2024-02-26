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夏寶龍會晤香港商會代表 重點談經濟議題

2024/2/26 17:49
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（中央社記者張謙香港26日電）主管香港事務的北京官員夏寶龍今天與香港及海外商會代表舉行座談會，重點談及經濟發展議題；有商會代表提及基本法23條立法，但據轉述，他們大都表示理解。

中共中央港澳工作辦公室主任、中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在香港的考察已進入第5天。他下午與40名本地及外國商會代表在政府總部，舉行了長達一個半小時的座談會。

陪同夏寶龍與會的香港行政長官李家超會後向媒體表示，座談會主要談及經濟發展議題，夏寶龍在會上聽取了代表們的意見，包括香港與大灣區經濟融合、外企如何進入大灣區市場、區域合作及大陸市場等。

李家超說，一些商會代表認同香港仍然具有「一國兩制」的優勢，但也必須進行經濟轉型；他們同時認為大灣區發展可為香港帶來機會，因為區內有8000萬人口及強大的建造業基礎。

他提到，會上也談到如何方便外商進入大灣區營運及生活。

李家超又說，有商會代表在會上提出基本法23條立法事宜，但他們大都表示「理解」，因為他們的國家「也有類似法律」。

與會的香港總商會主席阮蘇少湄向媒體說，夏寶龍向他們強調，香港仍具有優勢，呼籲商人放心投資，而北京方面也會繼續推出支持香港經濟發展的措施。（編輯：邱國強）1130226

#李家超
#香港
#夏寶龍
#基本法23條
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