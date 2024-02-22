赴香港考察 夏寶龍：與各界共謀新階段新發展

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（中央社記者張謙香港22日電）剛抵達香港展開為期7天考察調研的北京官員夏寶龍表示，此行來港，是與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段、新發展。

中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室（港澳辦）主任夏寶龍22日早上抵港，隨即考察香港國際機場並聽取機場管理局簡報，以了解機場發展情況。

夏寶龍透過港澳辦發文表示，此行到港考察調研，是要貫徹落實中國國家主席習近平去年12月聽取香港行政長官李家超述職時的講話精神，實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠。

他又表示，在香港由治及興的新發展階段，北京中央將繼續支持香港拓展航空網路，進一步鞏固和提升香港的國際航空樞紐地位。

官方香港電台報導，夏寶龍下午近2時抵達政府總部，政務司司長陳國基在場迎接，夏寶龍下車後向在場傳媒表示「大家好」，之後在行政長官李家超等特區政府官員陪同下，進入政總。

據報導，夏寶龍稍後將聽取政府匯報，包括財金官員的匯報，晚上與官員晚宴。訪港期間，也將與行政會議、立法會、區議會、商會、兩個律師會以及傳媒代表等會面，並計劃落區探訪與市民交流。

李家超早前表示，熱烈歡迎夏寶龍再次來港考察調研，並感謝中央對香港的關心和重視。（編輯：楊昇儒）1130222