港律師代表：國安之外 盼23條立法也平衡港人權利

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（中央社記者張謙香港26日電）主管香港事務的北京官員夏寶龍昨天在香港會晤了本地兩個律師會的代表，後者向夏寶龍反映，香港社會對基本法23條立法有不同看法，希望條文在維護國家安全之餘，可平衡市民受基本法保障的權利。

綜合本地報章今天的報導，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨天接見了大律師公會及律師會的代表，雙方共進午餐，主要討論基本法23條立法議題。

據報導，大律師公會主席杜淦堃說，他在會上向夏寶龍提及，香港社會對23條條文確有不同看法，這也反映出香港是多元及有言論自由的社會。

他說，希望條文在維護國家安全的同時，可平衡市民受基本法保障的權利。

律師會會長陳澤銘表示，他在會上也反映了會員對23條立法的意見。

另據報導，夏寶龍昨天在香港行政長官李家超及北京中央駐港國安公署署長董經緯的陪同下，會晤了警務處處長蕭澤頤及國安處高層。

夏寶龍於22日來港考察調研7天，港府早前公布，他此行來港是與特區政府和社會各界共同謀劃香港新階段、新發展，但外界也十分關注夏寶龍此行會否談及基本法23條立法。

港府對23條立法的諮詢期將於28日結束，早前有報導透露，港府計畫盡快通過23條立法，以免節外生枝。（ 編輯：周慧盈）1130226