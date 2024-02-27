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23條立法 香港律師會建議參考加拿大做法

2024/2/27 16:54
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（中央社記者張謙香港27日電）香港律師會會長陳澤銘今天表示，如果政府考慮在基本法23條立法中加入以公眾利益為辯護理由，可參考加拿大的資訊安全法。

官方香港電台報導，律師會今天發表23條立法的意見書，陳澤銘表示，23條立法受到社會及國際高度關注，應盡快完成立法，而維護國家安全與保障居民權利並非「零和遊戲」。

他表示，諮詢文件沒有提及會否訂定以公眾利益作為辯護理由，而坊間對此有所討論；如果政府考慮加入這個辯護理由，可以參考加拿大的資訊安全法。

他舉例說，根據加國有關條例，當被告能夠證明公開機密訊息可保障公眾利益時，或可作為辯護理由。

但他說，引用有關辯護理由要符合一些要求，包括披露訊息的目的。比如，若要揭露他人執行公務時犯下罪行，事前需採取系列法律步驟，包括向相關官員報告有關事宜，若對方沒有在合理時間內回應，就可引用有關辯護理由。

港府公布23條諮詢文件後，香港各界關注的議題之一是在涉及「竊取國家機密」罪名中，能否訂定以公眾利益為抗辯理由。（編輯：周慧盈）1130227

#加拿大
#香港
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