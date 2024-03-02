港媒：中美博奕下 預計北京下半年助港經濟

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（中央社記者張謙香港2日電）據分析，在中美博奕的大局之下，北京將在適當時機推出支持香港經濟發展的政策，而最佳時機是下半年，因為屆時基本法23條立法及壹傳媒集團創辦人黎智英案「已經完結」。

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍幾天前結束對港的考察調研，在他離港後，行政長官李家超引述夏寶龍說，「中央對港的支持，是實實在在的，是持續不斷的，更多惠港政策將陸續有來」。

夏寶龍這番話頗受關注，比如這些惠港政策的內容，以及何時推出。

香港經濟日報今天在一篇分析文章中引述資深建制派人士說，夏寶龍這番說法，反映出北京方面對於如何「撐港」早已心中有數，有全盤想法及部署，因此才會以「實實在在」形容這些政策。

事實上，在夏寶龍抵港第2天，北京方面就公布增加西安和青島作為對港「個人遊」城市，而增加兩個城市只是第一步，北京方面可以打的「牌」還有很多，單是開放大陸旅客來港促進旅遊、消費，已可以有不同的招數。

文章表示，在中美博弈的大局下，北京中央何時大力出手「撐港」，要考慮最好的時機，而政界人士認為，最佳時機是下半年，因為屆時兩件備受西方關注的政治敏感事件「已經完結」，一是基本法23條立法，二是黎智英案。

而且，外界預料美國下半年開始降息。（編輯：吳柏緯）1130302