廣東省長王偉中訪港 討論加強大灣區合作

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（中央社記者張謙香港18日電）香港行政長官李家超今天會晤來訪的廣東省長王偉中，雙方討論了加強粵港澳大灣區合作和推動大灣區高質量發展等議題。

港府公布，王偉中率團訪港，李家超在禮賓府與王偉中會晤，政務司副司長卓永興、政制及內地事務局局長曾國衛、行政長官辦公室主任葉文娟和粵港澳大灣區發展專員陳潔玲也在場。

據公布，李家超在會上向王偉中說，特區政府會繼續與廣東省政府和深圳市政府加強合作，致力打通大灣區內的人流、物流、資金流、訊息流，以促進大灣區內更廣泛、更深入的互聯互通。

香港歷經3年疫情，經濟低迷，股市表現不振，在這種情況下，北京方面顯然更加積極推動粵港澳大灣區合作，藉此為香港帶來商機，以穩定香港局勢。

近期也有評論指出，在完成基本法23條立法之後，北京和港府都將會把香港焦點放在促進經濟上，而強化大灣區建設，是其中的重點。（編輯：周慧盈）1130318