廣東GDP連續35年居中國首位
2024/1/23 16:38
（中央社台北23日電）統計顯示，廣東省2023年的地方生產毛額（GDP）達人民幣13.57兆元（約合新台幣58兆元），年增4.8%，總量連續35年居中國首位，其中省會廣州市GDP突破3兆元。
中國多地近期陸續召開人大、政協會議，廣東省長王偉中今天在14屆廣東人大二次會議開幕式作政府工作報告時公布上述數據。廣東省去年GDP年增4.8%，低於官方設定的5%以上目標，今年目標預期為5%。
香港明報網、經濟日報引述報告指出，廣東省去年進出口頂住壓力、逆勢實現正成長；深圳成為廣東第二個兆元消費城市。
此外，規模以上工業增加值突破4兆元、年增4.4%，工業投資連續36個月保持雙位數成長，佛山市成為廣東第二個規模以上工業總產值突破3兆元的城市。
全省經營主體突破1800萬戶、全年淨增172.8萬戶，其中個體工商戶突破1000萬戶，企業達780萬戶、占全國1/7。
中國官方稍早前公布，2023年全年經濟成長率5.2%，全年國內生產毛額126兆582億元。（編輯：周慧盈/張淑伶）1130123
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