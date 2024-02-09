梅西香港賽事全程缺陣引不滿 入場票價折半退款

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（中央社記者張謙香港9日電）阿根廷球王梅西（Lionel Messi）日前在香港舉行的一場比賽中沒有上陣，事件引來各方不滿，主辦這場比賽的公司決定向入場人士退回門票一半款項。

香港當局今天公布，過去幾天，政府不斷與主辦方Tatler Asia商討尋求處理事件的可行方案，對方決定向透過官方管道購票入場觀看比賽的香港及外地球迷退款，金額是門票售價的一半。

此外，香港媒體引述外電報導，梅西所屬球隊美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）已就梅西沒有在港上陣比賽一事道歉，並指理解球迷對梅西缺陣感到失望。

對於Tatler Asia的退款決定，港府表示歡迎，認為這是負責任的做法，顯示其積極承擔的態度。

但港府表示，社會各界對事件仍存在不少疑問，希望球隊最終能向香港市民和來港觀賽球迷作合理解釋。

梅西上週隨所屬球隊來港，4日與香港隊進行友誼賽，這場比賽吸引近4萬名香港、中國大陸及海外球迷進場，他們都預期梅西將會下場。

但比賽當晚，梅西沒有上陣，結果惹來各方批評和不滿。梅西曾表示身體不適，但他與球隊離港後即轉赴日本參賽，更令人不相信他的健康有問題。

北京環球時報昨天發表社評，聲稱此事背後「有政治動機」，令事件發酵至國際政治層面。

據公布，港府向主辦單位資助了港幣1600萬元（約新台幣6400萬元），雙方簽定的協議規定，梅西至少要參加半場比賽。事發後，Tatler Asia已主動放棄收取政府的贊助費。

去年初，香港取消所有疫情限制後，港府不斷舉辦本土或國際大型盛事，以振興經濟及激勵民心，想讓香港走出困局，而贊助這場體育盛事，也具有這方面的目的。

這場比賽的門票由最便宜的800元至4880元不等，全場爆滿。（編輯：張淑伶）1130209