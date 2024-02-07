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訪港比賽未上場掀波 梅西日本友誼賽下半場替補上陣

2024/2/7 22:08（2/7 22:28 更新）
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邁阿密國際在日本進行友誼賽，梅西（右1）在下半場約第60分鐘替補上陣。（美聯社）
邁阿密國際在日本進行友誼賽，梅西（右1）在下半場約第60分鐘替補上陣。（美聯社）
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（中央社東京7日綜合外電報導）阿根廷足球巨星梅西因在香港整場比賽坐板凳，讓中國與香港球迷暴怒，今天他所屬球隊邁阿密國際在日本進行友誼賽，梅西在下半場約第60分鐘替補上陣，引發球迷歡聲雷動。

法新社報導，邁阿密國際（Inter Miami）與日本聯賽冠軍神戶勝利船（Vissel Kobe）在90分鐘正規時間0比0平手，最終神戶勝利船經過PK賽以4比3險勝。

這場在東京國立競技場進行的友誼賽，梅西（Lionel Messi）開賽時坐在板凳上，現場2萬8614名球迷不時高喊「梅西」，試圖讓這位球星出場。

下半場開賽後，8屆金球獎得主梅西和其他替補球員開始熱身，全場球迷起哄。

下半場第15分鐘時，梅西替補隊友魯伊斯（David Ruiz）上場，立刻讓現場觀眾大聲鼓譟，只要他每一次碰到球都引發熱烈歡呼。總計他在這場友誼賽亮相約30分鐘。

梅西4日在香港一場友誼賽未上場獻技，引發香港與中國球迷不滿，負評灌爆他的官方微博。賽後，情緒激動的球迷要求退錢，怒嗆「以後別來中國了」，許多人表明取消關注他的微博。

梅西6日在日本召開記者會，談到訪港缺陣的風波時說：「我無法在香港上場，真的是運氣很不好。很不幸的，這就是會發生在足球競技上，任何一場球，都有可能發生你無法上場的情況。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1130207

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