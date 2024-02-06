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港特首對梅西事件表失望 主辦方放棄收取贊助費

2024/2/6 11:49
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（中央社記者張謙香港6日電）香港行政長官李家超今天就國際球王梅西（Lionel Messi）訪港期間未上場比賽表示「極度失望」。另外，主辦這場球賽的公司主動放棄收取政府的贊助費。

李家超今天上午向媒體表示，梅西未能出賽，他與觀眾一樣感到極度失望，雖然主辦方放棄收取政府提供的港幣1600萬元（新台幣6400萬元）資助費，但政府會繼續要求主辦單位交代經過，回應入場觀眾訴求。

他說，政府在推動這項活動上做了大量協調工作，但主辦單位的表現對香港聲譽帶來影響。

他表示，已要求相關部門檢討這次安排。

梅西日前隨同所屬的美國邁阿密國際隊（Inter Miami CF）訪港，預定週日與香港隊進行友誼賽，而舉辦這場比賽的公司Tatler Asia獲得官方資助。

這場比賽當天在香港大球場舉行，吸引近4萬名香港、中國大陸及海外球迷進場觀看，但梅西未按照協議出場比賽，也沒有解釋原因；球賽結束時，全場球迷報以噓聲，事件引發社會各界熱議和不滿。

Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamuniere昨晚發表聲明，對事件表示遺憾，並主動撤回1600萬元資助申請。（編輯：吳柏緯）1130206

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