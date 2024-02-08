梅西事件發酵 中國官媒指向政治層面

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（中央社記者張謙香港8日電）阿根廷球王梅西在香港不出場比賽一事持續發酵，爭議延伸至北京，官媒環球時報今天發表社評聲稱不排除事件有「政治動機」，「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」。

這家由中共機關報人民日報主辦的報章在社評表示，與4日在香港舉行的友誼賽不同，梅西所屬的邁阿密國際隊（Inter Miami CF）7日在日本進行比賽，梅西（Lionel Messi）在下半場替補上陣，出戰30分鐘，顯示身體狀況良好。

社評說，「這樣，在香港的比賽也成為梅西目前6場季前友誼賽中唯一缺陣的一場……此前，外界已經有不少聲音質疑梅西和邁阿密國際隊搞區別對待，這場比賽的情況成倍放大了這種疑惑，以及對邁阿密國際隊和梅西本人誠信的質疑」。

社評指出，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像梅西和邁阿密國際隊這樣的情況可說極其罕見，而梅西和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測。

社評表示，有一種說法是其做法「有政治動機」，香港有意打造盛事經濟，「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」，從事態發展來看，不能排除這種猜測的可能性。

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社評更語帶警告說，「如果在起碼的誠信上出現了瑕疵和裂痕，那圍繞他的關注度將引起巨大反噬。梅西所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交待（代）。」

梅西日前跟隨所屬球隊來港參加友誼賽，吸引近4萬名香港、中國大陸及海外球迷進場，不料梅西沒有出場，觸發香港各界不滿，港府至今不接受梅西及有關方面的公開解釋。（編輯：周慧盈）1130208