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梅西：腿傷有好轉 無法保證日本友誼賽能上場

2024/2/6 16:24（2/6 16:36 更新）
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MLS美國邁阿密國際隊4日在香港進行友誼賽，梅西（後中）整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲。（中新社）
MLS美國邁阿密國際隊4日在香港進行友誼賽，梅西（後中）整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲。（中新社）
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（中央社東京6日綜合外電報導）前一場在香港的比賽沒有上陣，讓球迷氣得高喊「退票」後，梅西今天表示，他的腿傷有「好轉」，但無法保證能在邁阿密國際本週於日本踢的友誼賽中上場。

兩天前，因為率領阿根廷拿下世界盃足球賽冠軍的梅西（Lionel Messi），沒有在一場門票早已銷售一空的友誼賽中登場，讓憤怒的香港球迷大噓梅西，和其所屬球隊美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）的股東貝克漢（David Beckham），並嚷著「退票」。

今天，8次獲得金球獎（Ballon d'Or）殊榮的梅西，在邁阿密國際對日本聯賽冠軍神戶勝利船（Vissel Kobe）的賽前記者會中說：「我不知道自己能不能上場，但我感覺好多了，我真的很想參加比賽。」

「今天下午我們還會練球，我們會再試一次看看。和之前比起來，我（現在）感覺很好。」

這場將於明天在東京國立競技場（National Stadium）進行的友誼賽，賽前氣氛十分熱絡，時尚的澀谷區有些地方布置了代表邁阿密國際的粉紅色裝飾。

MLS這場在日本踢的友誼賽，門票價格從1萬日圓（約新台幣2147元）到20萬日圓（約新台幣4萬2940元）不等，含「特別體驗席」的套票要價更高。

在邁阿密國際前一場於香港踢的友誼賽，近4萬名香港球迷同樣買了昂貴的門票進場，但梅西坐在板凳區，始終沒有上場，這引發群眾的憤怒、訕笑，甚至有人比出了倒讚的手勢。

由於香港政府也為比賽提供了協助，因此也要求主辦單位做出解釋。

對此，梅西說：「我無法在香港上場，真的是運氣很不好。」

他補充說：「很不幸的，這就是會發生在足球競技上，任何一場球，都有可能發生你無法上場的情況。」

「我總是很想參與，我想比賽，尤其是那些我們必須遠渡重洋，且球迷渴望看我們踢球的比賽。我希望我們能重回香港，再踢一場比賽。」

在香港一戰之前，邁阿密國際1日在沙烏地阿拉伯也踢了場友誼賽，36歲的梅西在終場前6分鐘替補上陣，讓現場球迷熱血沸騰。

梅西解釋說：「我踢了幾分鐘，想看看情況如何，之後我做了磁振造影（MRI）檢查，結果發現有腫脹的情形。」

邁阿密國際迄今踢了5場比賽熱身，在香港獲勝，是他們贏下的首戰。在那之前，邁阿密國際0比0與薩爾瓦多踢平，0比1敗給MLS的達拉斯，接著與沙烏地阿拉伯聯賽球隊較量，又分別以3比4、0比6連輸兩場。

在MLS球季於21日開踢前，邁阿密國際下週還有1場友誼賽，屆時他們將在主場對上阿根廷的紐維爾舊生（Newell's Old Boys）。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130206

#MLS
#梅西
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