日經：習近平不想暴露弱點 三中全會待能展示實力才召開

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（中央社台北23日電）日經亞洲的分析文章指出，中共20屆三中全會破例沒有在去年召開，是因為中共總書記習近平不能暴露自己的弱點，他要確定能展示實力，才會召開會議。而要做到這點，先要解決軍隊中的問題。

這篇分析文章由東京的日經新聞社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）撰寫。他曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長，而且是2014年范恩－上田紀念國際記者獎（Vaughn-Ueda prize）得主。

文章比較習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），認為兩人都有一個共通點，就是不能對外示弱。

如在今年3月俄羅斯總統選舉前，俄國著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）近日在監獄內猝死，被認為是蒲亭政府展示實力。

同樣，習近平仍在尋找機會召開中共20屆三中全會，以落實重大的中長期經濟政策。

三中全會沒有在2023年召開，是因為習近平不能讓自己的弱點暴露出來，他要有信心能在人前展示實力，才會召開會議。

中共每屆三中全會，大多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題，並多半選在召開黨代會隔年的9月至12月間舉行，備受國際關注。中共20大是在2022年10月召開，20屆三中全會理應在2023年9月至12月間召開。

三中全會一直沒有宣布何時召開，引起外界揣測。

文章指出，此前人民日報一篇報導，2月8日中共中央、國務院在人民大會堂舉行2024年春節團拜會，但前國務委員、國防部長魏鳳和沒有出席。

2月7日新華社發布的「中央領導同志看望老同志」稿件，列出被看望的130多名元老的姓名，也沒有魏鳳和。

外界傳出魏鳳和因涉及貪腐而被調查，而魏的繼任者前國務部長李尚福，此前已被免除部長及國務委員職務。

文章指出，如果不只是李尚福，連魏鳳和都捲入習近平的反腐敗運動中，那就是大事了。

習近平要召開三中全會，需要向黨內高層展示他的政治力量；若習近平不能解決軍中問題，就很難做到這點。

因為可能還有其他重要的人事變動需要在三中全會上宣布，如果軍隊中的不穩定因素仍然存在，習近平是不想召開會議的。

何況目前中國特別重視國家安全，其中大部分工作是由軍方負責。

文章表示，蒲亭有望連任俄羅斯總統，而習近平能否在2027年第4次連任中共最高領導人，召開日期還沒敲定的三中全會將是重要的前奏。（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130223