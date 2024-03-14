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香港官員指23條報導不實 明報更正致歉

2024/3/14 15:58
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（中央社記者張謙香港14日電）香港保安局長鄧炳強今天公開指稱，明報一篇有關基本法23條草案的報導有誤解和不實。明報則為此在其網站作出更正、澄清及致歉。

在立法會會議上，鄧炳強罕見地在議場公開點名批評明報的相關報導，對維護國家安全條例草案（23條草案）的條文有誤解及不實報導，影響市民對條例的觀感，並予以強烈譴責。

鄧炳強所指的報導，刊登在今天明報港聞第3版，主標題是「23條修正案賦權特首行會（行政會議）施國安指令」，副標題是「涵加強管理傳媒等4條罪類可送交內地」。

他向議員表示，合乎常理的人看完這篇報導，「是會誤會23條立法中，會加強管理傳媒的條款，有罪行可送交內地處理」。

他形容這則標題是「惡毒的」，令人覺得條例草案針對傳媒，以及會把犯罪的人送到大陸，這是假的、錯的。

鄧炳強聲稱，這篇報導或會影響香港市民對23條立法的誤解，甚至有不必要的關注，又說作為「應變反駁隊」隊長，必須在此向市民強烈譴責明報，而相關報導也嚴重打擊明報的公信力。

在鄧炳強發表上述言論後，明報網站刊登了更正及澄清，指標題有誤，而且並不準確，惹人誤會，特此更正及深表歉意。

今年1月，港府就23條立法工作成立了「應變反駁隊」；行政長官李家超公開表示，反駁隊旨在注意「敵對力量」對23條立法的抹黑和歪曲，反駁隊會立即予以說明事實真相。

過去一週，港府官員也曾向多家西方報章投書，就23條立法提出辯解。（編輯：邱國強）1130314

#明報
#基本法23條
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