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23條立法 港議員關注延長羈留是否符人權法

2024/3/11 16:02
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（中央社記者張謙香港11日電）香港立法會今天繼續審議基本法23條立法草案（維護國家安全條例草案），有議員關注草案賦予警方可以延長羈押被捕人士最多14天，是否符合香港人權法案條例。

立法會的法案委員會已是第4天開會審議23條草案；在審議時，有議員關注草案延長警方額外羈押被捕人士的時間長達14天，以及如何訂定這個標準。

按照目前的法令，如果警方不起訴嫌犯，一般只能拘留被捕人士48個小時，但港府上週公布的23條草案，授權警方在首階段拘留被捕人士48個小時後，可再延長羈押最多14天，前後16天，而且不需要給被捕人士延長羈留的資料。

在今天的審議中，有議員質問當局這種做法是否符合人權法所規定的「公平審訊」。

律政司司長林定國回應說：「是否延長羈留，不在執法機關獨行獨斷，香港有獨立審判權法官會考慮尊重被告人權利下，看控方提供所有資料才做決定，再者被告即使未必看到所有警方需保密資料，但他仍可找律師，律師也可代他說。」

另有議員質問，延長羈押14天是基於甚麼標準，比如調查能力、本身經驗，還是參考英國當局的做法。

保安局局長鄧炳強回應說：「『國安法』已實施3年，期間累積經驗的總結，我們相信14日應該是足夠。」（編輯：曹宇帆）1130311

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