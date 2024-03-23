23條立法生效 港府樂觀無後顧之憂可全力拚經濟

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（中央社台北23日電）香港立法會19日三讀通過，落實香港「基本法」第23條立法的「維護國家安全條例」，並於今天正式生效。特首李家超表示，即日起香港無後顧之憂全力聚焦發展經濟，並使港區國安更有保障。

星島日報今天報導，李家超說，完成基本法第23條立法是貫徹「一國兩制」方針的必要工作，確保「一國兩制」中「一國」的國家安全得到有效保障，以及「兩制」的香港特區長期繁榮穩定。

他表示，維護國家安全條例帶來社會安全，有了安全，才有穩定；有了穩定，才有繁榮。經商和企業必須有安全和穩定的環境，才可以成功，因此安全和穩定的環境，將使香港更吸引企業和投資。

財政司司長陳茂波上午接受電台節目訪問表示，見證特區政府履行憲制責任，完成維護國家安全條例立法，感到振奮。

他說，2019年的反修例事件（反送中抗爭），相信金融及工商界體會深刻，並重申穩定及安全的投資環境十分重要，深信立法有利穩定信心和投資環境。

對於外國商界關注23條立法，陳茂波表示，十分正常，但不該以「疑慮」形容外商，並說做生意都希望有個優良經商環境。

至於澳洲政府因23條立法更新對香港的旅遊提示，他說，在政治層面擺姿態是一回事，事實上企業依然願意來港投資，實際商業情況比想像好。（編輯：曹宇帆/謝怡璇）1130323