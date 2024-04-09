反送中運動太震撼 港府加強愛國教育

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（中央社記者張謙香港9日電）「反送中」運動之後，香港當局明顯加強愛國教育，包括最新成立「愛國主義教育工作小組」；行政長官李家超今天強調愛國主義重要，又說港人有需要了解自己的根、國家文化歷史及當代中國發展。

李家超早上出席行政會議前向媒體說，新成立的小組將負責提議舉辦各種愛國主義教育活動，包括針對教師和學生而舉行的比賽、交流、工作坊等活動，以提升師生對國家文化和發展的欣賞。

港府昨晚公布在憲法和基本法推廣督導委員會之下成立愛國主義教育工作小組，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，並與中國的愛國主義教育法內容對接。

港府成立小組的目的是在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。

據公布，港區中國全國人大常委李慧琼擔任小組組長。（編輯：周慧盈）1130409