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港府購入巴黎奧運電視播映權 回應社會期望

2024/4/9 12:06
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（中央社記者張謙香港9日電）香港行政長官李家超今天宣布，政府已購入7月巴黎奧運及8月殘奧的電視播映權，供本地電視台免費轉播；他說，此舉是回應社會的期望。

李家超早上向媒體宣布有關消息，並說基於保密原則，未能透露購入金額，但強調物有所值。

對於政府為何花費公帑購入播映權，他說，3年前東京奧運舉行時，儘管當時香港受COVID-19疫情侵襲，社會氣氛低迷，但奧運賽事在電視上直播，加上香港運動員表現優秀及媒體廣泛報導，掀起社會一股奧運熱潮，市民在商場的大屏幕前為運動員歡呼吶喊，大家記憶猶新。

他說，港人對體育的熱愛有增無減，這次政府決定購入巴黎奧運播映權，以回應社會的熱烈期望，讓市民可以免費在電視上觀看。

李家超並指出，當前的市場狀況不足以支持電視台投入大量資金購入播映權，考慮到東京奧運為香港社會帶來的價值，政府決定購入播映權。（編輯：曹宇帆）1130409

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