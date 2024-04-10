崔建春接任中國外交部駐港特派員

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（中央社記者張謙香港10日電）北京中央任命崔建春為外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員，行政長官李家超表示歡迎。

李家超表示，在外交部和特派員公署的支持下，香港一直依照基本法發展對外事務，擴大香港對外交往與合作，提升香港的國際影響力、競爭力，而特派員公署也為在海外遇事港人提供領事保護和適切協助。

他說，近年在北京中央的大力支持和特派員公署的協助下，香港多名青年公務員以中國人員身分到聯合國系統任職，「在國際舞台發揮所長，貢獻國家和香港的發展，向世界說好香港故事」。

他表示，崔建春是資深外交官，駐外經驗豐富，深信特派員公署在其領導下，將會繼續與特區政府緊密合作，推展各項工作。

根據百度資料，自1989年起，崔建春從事核電站工作，2010年升任中國核工業集團公司國際合作開發部主任，翌年起，他先後出任中國駐法國大使館公使、駐科威特特命全權大使，2015年升任外交部領事司副司長，來港工作前的最後職位是駐奈及利亞聯邦共和國大使。（編輯：吳柏緯）1130410