港特首：危害國安嚴重罪行一般不獲減刑

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（中央社記者張謙香港26日電）香港行政長官李家超今天指出，危害國家安全的嚴重罪行一般不會獲得減刑。

香港「反送中」運動知名示威者、有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文，2021被裁定煽動他人分裂國家罪成，被判刑5年，因為在獄中行為良好，原先獲減刑，預定昨天出獄，但剛生效的基本法23條立法（維護國家安全條例）對涉及國安罪行的減刑有更嚴格要求。

李家超早上被媒體詢問馬俊文的個案時，作了以上回應。

他說，23條立法列明，如果囚犯是因為被裁定觸犯危害國家安全罪行而服刑，除非懲教署署長相信減刑不會不利於國家安全，否則囚犯就不可獲得減刑，而且無論在立法條例生效之前、當日或之後都適用。

他強調，懲教署署長在處理有關個案時會按照法律進行，若有人對有關決定感到不滿，可以透過法律方式跟進。（編輯：陳鎧妤）1130326