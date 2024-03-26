香港基本法23條立法生效 國安囚犯未能提早獲釋

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（中央社記者張謙香港26日電）據報導，香港基本法23條立法（維護國家安全條例）生效後，本地有涉及國安罪行的囚犯因為23條立法的新規定而未能提早獲釋。

綜合本地媒體今天的報導，23條立法收緊了涉及國安罪行囚犯減刑的要求，必須證明不會不利於國安才可獲減刑。在新法令要求下，「反送中」運動示威者馬俊文因此未能提早獲釋。

馬俊文於2020年多次公開高呼「光復香港，時代革命」和「港獨」口號，其後被當局依國安法起訴，罪名是「煽動他人分裂國家」。

同年11月，他被收押，2021年11月被判囚5年9個月。他其後就刑期上訴，獲減輕刑期至5年。據報導，若按照以往扣減刑期的做法，他實際只需要服刑3年4個月，最快昨天可獲釋。

但由於23條立法有了上述新規定，馬俊文至今未能獲得減刑出獄。

報導指出，根據監獄規則，若囚犯的實際刑期超過一個月，可因勤奮及行為良好獲減刑最多1/3。不過，23條立法修訂規則，訂定涉及國安罪行的囚犯除非獲懲教署署長採信「不會不利於國家安全」，否則不能獲得減刑。

據報導，懲教署回覆相關查詢時表示，拒絕評論個別個案。

2019年香港爆發「反送中」運動，馬俊文經常出現在示威活動中，由於他經常帶上與美國有關的標籤道具，因此被稱為「第二代美國隊長」。（編輯：曹宇帆）1130326