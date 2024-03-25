香港體育再傳政治事件 舉重總會主席稱香港為國家[影]

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（中央社記者張謙香港25日電）香港的體育活動近日再傳出政治事件，有體育組織負責人稱香港為國家，但中國香港體育協會暨奧林匹克委員會經了解後表示，事件屬於口誤。

香港昨天舉行了一項舉重邀請賽，立法會議員何敬康事後在社交媒體發文，指香港舉重健力總會主席葉永玉致辭時發表了「港獨」言論，形容「香港為一個國家」。

他說，在維護國家安全條例（基本法23條）刊憲落實之後公然發表「港獨」言論，實在不能接受；他並指相關總會過去在各項比賽上也三番四次倒掛香港區旗，漠視區旗的意義。

他促請港府跟進，又要求港協暨奧委會暫停舉重總會會籍並全面徹查事件。

舉重總會其後發表聲明澄清，這只是葉永玉的口誤，全世界都知道香港不是一個國家，香港是中國的地方；聲明就事件引起的誤會及紛爭向社會及公眾市民致歉。

港協暨奧委會也回應指出，經與舉重總會了解後，初步認同事件為一時口誤。

港協暨奧委會表示，香港是中國一部分，毋庸置疑，根據基本法的相關規定，在「一國兩制」原則下，香港的體育團體可以「中國香港」的名義參加國際體育活動，但在參與相關交流活動時，對於國家主權和「一國兩制」的論述，絕不能含糊。

據報導，葉永玉昨天在比賽上致辭時說：「所以這個安排一向各國家都有，尤其比較小的國家，如香港或澳洲的國家也有這樣的安排……」

2019年香港爆發「反送中」運動之後，本地掀起一股本土主義或「港獨」意識，其後一些體育活動或香港運動員在海外參加比賽時，大會不時播出「反送中」歌曲「願榮光歸香港」，而這被視為「港獨」歌曲。（編輯：唐佩君）1130325