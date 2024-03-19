香港23條立法 叛亂罪終身監禁煽動意圖罪判7年

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（中央社台北19日電）香港基本法23條立法今晚在立法會通過，立法草案訂明叛亂及叛國可被判終身監禁。對媒體影響可能較大的，包括煽動意圖罪及非法獲取國家機密罪，分別可被判刑7年及5年。而有關「境外勢力」貫穿立法內容，新增境外干預罪更可被判刑14年。

港府多次強調基本法23條立法是「憲制責任」，今年1月30日展開為期一個月的諮詢，在北京官員多次表示要盡快立法下，立法會舉行馬拉松式會議，只花近50小時就完成審議草案內181項條文，及28條法例中67條條文的相關修訂。

直至今天晚上近7時，香港立法會89名議員三讀全票通過草案，整個過程只用了50天。

港府將於3月23日將立法草案刊憲，同日正式生效。

在立法會審議過程中，草案主要內容沒有太大修訂。根據草案，叛亂、叛國、煽惑中國武裝力量成員叛變3項罪行可被判終身監禁。

對媒體或一般市民影響可能較大的，包括煽動意圖罪及與國家機密及間諜行為相關罪行。

草案內的煽動意圖範圍廣泛，包括意圖引起中國公民及香港人對中國或香港政府產生憎恨、藐視或叛離，甚至是引起不同階層居民間的敵意。違法行為包括發布具煽動意圖的文字、刊物、廣播或放映等，相關罪行最高可被判刑7年，較目前最高可被判刑2年大增。

管有煽動文件或物品也可被判刑3年，較現在最高可被判1年要大增。

「國家秘密」範圍同樣廣泛，包括中國或香港的重大決策、外交、經濟、社會、科技發展等秘密，以及北京中央與香港之間關係的秘密。

「非常獲取國家秘密」可被判監5年，「非常管有國家秘密」可被判刑3年。非法披露因間謀活動而獲得的資料可被判刑10年，非法披露「看來屬機密事項」的資料等可被判刑5年。

與間諜活動相關罪行中，參加或支援境外情報組織或接受其利益等，而意圖危害國家安全，可被判刑14年。

有關「境外勢力」貫穿23條立法內容，當中新增境外干預罪，指配合境外勢力、使用不當手段意圖帶來干預效果，可被判刑14年。

草案訂明「干預」是指影響中國或香港行政、立法、法院執行職能、制訂政策；干預香港的司法及選舉等。「不當手段」包括作出關鍵失實陳述或使任何人精神受創或名譽受損。

「境外勢力」不但是指外國政府、境外政黨及其關聯實體，更包括國際組織。

草案中多項罪行若涉及勾結境外勢力，都可被加刑，且有域外效力。

這次基本法23條立法草案除了明列本身的罪行及刑責外，還修改多條現行法例，涉及被捕者的權益。當中包括被懷疑危害國家安全而被捕者，沒有被起訴前的羈留時間一般是48小時即2天，但警方可以向法庭申請延長羈留時間，第一次可申請延長多7天，之後可再申請延長多7天，即最長可被羈留16天。

警方可向法庭申請限制被捕人諮詢個別律師，或與該個別律師同一家律師事務所的其他律師。但被捕者可以選擇諮詢其他律師。警方甚至可以向法庭申請禁止嫌疑人被捕後的頭48小時諮詢律師。

據香港星島日報報導，特首李家超今晚在23條立法草案獲通過後見記者，表示基本法23條立法後，香港維持原有生活方式不變，維持原有資本主義「馬照跑、舞照跳，資金自由進出」。

港澳辦表示，北京一直把香港視為「掌上明珠」、 「永遠是香港的堅強後盾」，將一如既往全力支持香港積極應對外部環境變化，集中精力發展經濟、改善民生。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130319