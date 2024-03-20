香港完成23條立法 港媒：今後全力發展經濟

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（中央社記者張謙香港20日電）香港立法會昨晚三讀通過維護國家安全條例草案（即基本法23條立法），多家報章認為，在完成相關立法後，香港今後可以集中力量發展經濟。

星島日報今天發表社論指出，這次立法為困擾近27年的國安漏洞問題畫上句號，不但具有歷史意義，更凸顯立法會團結高效運作履行憲制責任。

社論表示，政府應趁著完善國安法律機制後，更好地團結社會致力推動經濟發展和產業轉型，讓香港經濟再上新台階，加快實現由治及興。

明報在其社評中指出，23條立法已延宕近27年，昨天終於完成，這是一個重要里程碑，香港也履行了憲制責任，歷史翻開新頁，未來可以專注拚經濟、謀發展。

社評也指出，大國鬥爭風譎雲詭，維護國家安全只有進行式，沒有完成式，香港不能鬆懈下來，惟政治社會氣氛長期繃緊，也不利於香港重拾「經濟城市」本色。

因此，社評提出，維護好社會多元開放，才能發揮香港所長，基本法23條是新事物，部分外商和市民可能仍有各種疑慮，當局應以耐心和包容的處事態度，增強各方信心。

另外，行政長官李家超昨晚發表聲明，形容完成基本法23條立法是香港的歷史時刻，是本屆政府和立法會「共同完成光榮使命的歷史時刻」。

他表示，相關條例將於23日刊憲並正式生效。

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他說，完成23條立法，香港建好了安全「屏障」，鞏固了「由亂到治」的「護土牆」，香港可以昂首闊步，在「由治及興」的康莊大道上，全速前進，全力拚經濟、謀發展。

對於香港完成23條立法，北京中央駐港聯絡辨公室、外交部駐香港特派員公署、駐港國家安全公署同時發表聲明，表示這次立法具有里程碑意義，並指立法之後可以讓香港「心無旁騖」，全力拚經濟。（編輯：周慧盈）1130320