香港通過基本法23條 外企：將成吸引全球人才絆腳石

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（中央社台北20日電）香港立法會19日通過基本法23條，外國企業高階主管及律師界擔心，企業在香港經營的風險和合規成本將會增加，進而可能降低香港對全球商業界的吸引力，成為香港吸引全球人才的絆腳石。

華爾街日報今天以「香港通過23條立法，外企高管憂心忡忡」為題報導指出，知情人士透露，在基本法23條公開諮詢各界意見期間，香港政府安全和司法部門高層官員曾會見各外國商會領袖，強調23條並不針對企業，意圖讓他們放心。

其中一場會議的與會者表示，會中有人提問，港府是否曾經分析過基本法23條立法，對企業的潛在影響。但與會的港府官員們卻沒有直接回應，只強調基本法23條不會增加企業的合規成本。

另有一些與會者透露，2月間的另一場會議上，有一名負責香港事務的中國高級官員出席。然而，會議主辦方所挑選的國際商界出席代表，提出的觀點卻沒有對「港區國安法」和現今香港的商業環境提出任何批評，會議似乎受到嚴格操控，並非所有外商領袖都能直言不諱地表達對基本法23條的擔憂。

報導指出，對於基本法23條，國際商界最關切之處，就是對「國家機密」和「境外干預」的寬泛模糊定義，這與最初公布的公眾諮詢文件幾乎完全相同。

香港德國商會主席赫佑漢（Johannes Hack）表示，對西方利益相關者來說，香港的獨特價值之一是這個城市的「開放性」，商界認為需要很好地平衡「開放性」和對「安全」的渴望。

但赫佑漢指出，由於（基本法23條）存在風險，企業今後可能會避免在香港從事某些活動。而這也讓外國總部的高管們將更難理解，香港到底與中國其他地方有何不同。

另一名歐洲商會的負責人表示，由於擔心違反「國家秘密」的相關法律，企業在香港進行商業盡職調查時「必須三思而後行」。另一家諮詢機構更直言，他們將不會承接（香港）政府委託的工作，以免可能觸碰到「國家機密」。

數名駐香港的外國商界領袖表示，雖然他們認為，一項新的國家安全法律（基本法23條），並不構成他們重新考慮是否留在香港發展的理由，但這會加劇人們對香港作為全球金融中心吸引力的既定擔憂，成為吸引全球人才的絆腳石。

儘管港府官員強調，基本法23條不會增加企業的合規成本，但一些外商團體和律師表示，他們擔心基本法23條的某些部分措辭過於含糊，並感覺企業的風險和合規成本會因此增加。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130320