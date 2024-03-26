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基本法23條立法生效 香港移民博覽會入場人數增15%

2024/3/26 15:00（3/26 15:08 更新）
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（中央社台北26日電）香港基本法23條立法生效，有國際移民博覽會錄得入場人數，較去年增加15%，主辦方的調查顯示，逾6成30至50歲受訪港人有意移民，他們多半對香港未來經濟發展、教育制度和政治環境感到不樂觀。

美國之音（VOA）今天報導，基本法23條立法23日刊憲實施，當天開幕的第5屆國際移民博覽，據主辦單位統計，一連兩天超過4萬6000人次入場，比上屆增加約15%。

與此同時，主辦單位22日公佈的「香港人計劃海外移民及置業意向」問卷調查，超過500名受訪者中，近70%計劃兩年內移民，當中70%是家長，過半數對教育制度、政治環境和香港未來經濟發展感到不樂觀。

調查又顯示，受訪者年齡層大多介於30至50歲，占整體受訪者超過60%，35%受訪者年薪超過港幣70萬至100萬（下同，約新台幣285萬至400萬元）；近28%年薪50萬至70萬；超過22%年薪50萬或以下。

國際移民及置業博覽會總監謝沛豪指出：「一個新的分析，就是關於（有意移民港人）年齡的分佈，數據顯示超過60%的人，大約是31歲至50歲，這個數字的確是相當驚人的。」

他說，這批人是正值事業黃金期，反映香港極可能面臨流失一批很重要的人才，特別是專業人士或管理層。

調查顯示，最多受訪者計劃移民的目的地是英國，占34%；其次是加拿大23.5%；超過19%有意赴澳洲；另有近14%受訪者青睞移民歐盟國家。

不過也有香港民眾說，雖然有意出走，但是遲遲下不了決心，關鍵在於西方國家徵重稅。

這位民眾表示，不喜歡目前香港的社會氣氛，感覺失去了過往的獨特性，但國際上都有很多紛爭，包括俄烏及以巴戰爭等，加上外國的稅率較香港高很多，因此遲未下定決心移民。（編輯：曹宇帆/陳鎧妤）1130326

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