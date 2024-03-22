23條立法後如何面對？港人：不知道紅線在哪 自保躺平賺錢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳鎧妤台北22日電）香港基本法23條即將在明天生效，有港人為了安全刪除臉書帳號，有人會審視工作場所的書籍，以免觸及紅線，還有人只想靜靜賺錢。他們都有一個共同想法，就是「我沒話說了，你喜歡怎樣就怎樣啦。」

港版國家安全法2020年中實施後，香港從此不一樣。大批泛民主派人士被檢控，公民組織及政黨解散，多家媒體停運，沒有遊行抗議，議會沒有反對聲音。香港基本法23條立法草案19日也在立法會火速全票通過。

23條立法將於23日正式生效，沒有離開的香港人，如何在這個家園繼續生活？

從事文書工作並需協助處理書籍的余小姐向中央社說，自從國安法實施後，工作所場已沒有展示有關「反送中」運動的書籍，但還會低調展示一些有關2014年「雨傘」運動以及八九民運的書籍。23條立法後，工作場所會再審視是否需要把這些書籍下架。

她說：「我自己希望保留，除了被法庭裁定的煽動刊物，香港政府沒有說過什麼是禁書，但是現在大家不知道紅線在哪裡。」

余小姐提到，23條在立法會通過當天，她到過一家獨立書店，書店負責人對她說，23條立法迅速通過，書店也可能隨時要結業。

曾經是記者的余小姐，現在連很多政府問責官員的名字，或立法會議員的樣子也不知道。其實，是不想理會。

「現在在香港的生存方式，就是我沒話說，你喜歡怎樣就怎樣啦，太在意會令自己很辛苦，日常很難生活。」她說。

余小姐留意到近日一則新聞，就是前香港蘋果日報社長董橋的3本著作，包括「文林回想錄」、「蘋果樹下」及「讀書便佳」在中國大陸被下架。

她說，之前從網路上看到這3本書在大陸上架，覺得很奇怪，現在這些書被下架，反而認為是符合國情，「這世界其實應有出版自由，但現在竟然覺得這些書被下架才符合國情，將不合理視為合理，是非常荒謬的。」在未來一段長時間，香港也會被這種荒謬的氛圍主宰。

被問到在香港生活是否不開心，余小姐倒是說「沒有」，「我留在香港最重要是陪家人，跟朋友互相扶持。人是在一個網絡裡生活，就算我可以走，我媽媽可能走不了；就算我媽媽可以走，她的朋友可能走不了。很多香港人被迫離散，是很痛苦的事情。」

任職醫護人員的Eric告訴中央社，隨著23條立法，他幾個朋友都刪除了臉書帳號，他自己也會這樣做。

「你會感覺到23條的紅線更加無處不在，界線更模糊，」Eric說。

他說：「會不會講一句話就被說成煽動反政府？被捕後48小時可能不能見律師，被落案起訴前可能要被扣押16天。捐錢給國際環保組織，會不會被說成勾結境外勢力？不知道自己什麼時候會誤墮法網。」

Eric所指的，是23條立法中的煽動意圖相關罪行，當中明定意圖引起中國公民及香港人對中國或香港政府機關產生憎恨、藐視或叛離等，都屬於煽動意圖。

對於被懷疑危害國家安全的被捕者，香港警方可以向法庭申請延長沒有被起訴前的羈留時間，最長可羈留16天。警方甚至可以向法庭申請禁止嫌疑人被捕後的頭48小時諮詢律師。

「境外勢力」不但是指外國政府、境外政黨及其關聯實體等，更包括國際組織。

Eric說，既然不敢公開表達意見，又怕以前臉書上的貼文都被人秋後算帳，倒不如刪除帳號算了。

他說，政府此前就23條立法進行諮詢，感到社會上沒有討論的氣氛，「反正不敢公開反對，也影響不了什麼。」

Eric直言，自從國安法實施後，他已經「躺平」生活，只有上班、跟朋友聚會，上次區議會選舉也沒有投票，「很多事情如果你認真對待，你會更不開心。」

「慢慢你會對這地方沒有歸屬感」，Eric說。

同樣對土生土長的家園逐漸失去歸屬感的，還有Michael。他向中央社說，對23條立法沒有感覺，國安法實施後，有沒有23條立法分別不大。

Michael說，今時今日對香港已沒什麼感覺，「看不到未來，看不到希望」。現在香港在他中心的價值，只是一個賺錢的地方，「我只想靜靜的賺錢，你想怎樣就怎樣啦。」（編輯：楊昇儒）1130322

香港基本法23立法將於23日正式生效，香港再蒙上陰霾。有港人說，日後會繼續「躺平」生活，因為對一些事情太在意，會生活得很辛苦。（香港中通社）中央社 113年3月22日