基本法23條立法 學者：削弱香港獨特性 投資者重心外移

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（中央社台北22日電）香港基本法23條立法將於明天正式生效，紐約時報報導，許多投資者和公司已經開始轉移商業活動至新加坡。有學者分析，23條立法削弱香港對外國公司和中國出口商的獨特性，優勢不如以往顯著。

紐約時報中文網21日報導，香港立法會19日通過俗稱基本法23條立法的「維護國家安全條例」，進一步動搖商界對香港作為投資目的地的信心，許多投資者和公司已經開始轉移重心至新加坡。

報導說，作為香港的競爭對手，新加坡具有位於中國西南方相距約1900公里的獨立國家優勢，一些銀行和諮詢公司陸續把員工調往新加坡從事敏感業務，如評估中國經濟表現的工作等。

哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）主任伍人英說：「新的國家安全規則削弱了香港對外國公司和中國出口商的獨特性——對許多企業來說，其比較優勢不再像以前那麼明顯。」

報導指出，23條立法通過之際，正值香港經濟及金融業處境於艱難的時候，雖然與中國經濟緊密聯繫一直是香港最大優勢，但隨著中國經濟活動放緩，這種密切聯繫成了負擔。

報導指出，3年來香港股市市值蒸發近半，數十家中國房地產開發商在香港發行的債券爆雷違約，帶給香港的投資基金造成數十億美元損失，損害香港債券市場形象。

有商界人士指出，目前正觀望當局會如何執行新的法律。

不過，前香港政府中央政策組首席顧問、現任北京香港問題高級顧問邵善波表示，23條立法不會對貿易或金融市場產生實際影響，「這可能會造成形象問題，但對普通投資者來說不會有任何影響。」（編輯：曹宇帆／陳鎧妤）1130322