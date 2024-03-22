香港基本法23條明日生效 綠委籲港府及中共撤回惡法

（中央社記者林敬殷台北22日電）香港立法會19日三讀通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），將於23日生效。民進黨立委今天與多位香港民主人士舉行記者會，抗議惡法通過，要求港府及中共立即撤回23條立法，並呼籲台灣各界挺香港。

民進黨立委洪申翰、沈伯洋、黃捷，與香港政治漫畫家vawongsir、香港本土歷史民間學者徐承恩、香港邊城青年秘書長馮詔天在立法院舉行記者會，呼籲港府及中共立即撤回23條立法。

洪申翰指出，一直以來，基本法23條都是香港民主運動發展的標的，早在2003年，港府就想粗暴通過，引起50萬人大規模上街抗議，後來每年7月1日在香港都舉行追求民主、自由、人權的遊行，成為香港民主運動鮮明的標誌。這次相比於2020年的國安法，對於叛國、叛亂、意圖顛覆等罪名，其法律使用的範圍更廣，也更加模糊，所有人都在看這部箝制人民言論自由、政治自由的惡法，如何被中共及港府使用。

馮詔天表示，這次23條立法，很多條文都非常模糊，法條的解釋權會被擴大，例如，全部的條文都有「域外」的效力，影響的不只是在香港或不在香港的香港人，任何人在任何地方都有可能受惡法長臂管轄。當初反送中及反對港版國安法的抗議運動，出現大量受到政治迫害的香港人，未來23條一定出現更多，希望台灣的政府對於庇護措施能夠訂定執行的明確標準，讓受極權壓迫者的人，在台灣有安身立命的地方。

徐承恩提到，中國已經違背當初給予香港「高度自治」的承諾，也觸犯公民與政治權利國際公約中內部自決權的規定，失去擁有香港主權的正當權利，國際社會應主張香港主權未定，並支持港人自決前途的決定。自由民主國家必須廢除與香港或中國簽訂的引渡協議，重新審視與香港和中國的政經關係，也呼籲自由民主國家，以實際行動支援在逆境中負隅頑抗的香港朋友，給予尋求政治庇護者穩固的居留身分。

vawongsir強調，基本法23條定義模糊，所有人都不知道紅線在哪裡，以至於很多人因擔憂而不敢來參加記者會，身處在自由國度的人，更加要為在香港的人發聲，在專案援助即將屆滿5年前夕，希望台灣政府給予定居訂一個合理的門檻及機會，讓擁抱民主的香港人能在台灣安心生活，也希望台灣人守住台灣。

沈伯洋表示，這是一個很悲哀的歷史時刻，2019年反送中運動開始後的1週，不少人去香港聲援，他們的護照號碼、大頭照都被公布在中國公安網站上，國安法通過後，許多港人到台灣會收到違反國安法的威脅簡訊。

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沈伯洋指出，法律的重要在於會形成強制手段，當國安法的強制力量已經滲透到全世界後，這一次比國安法更嚴重，範圍更為擴張，把境外勢力、國家機密的定義更為擴張，也把使用電腦放進去，所有的電腦通過香港的網路服務，都可能被認定為違反基本法23條，因此，這次不是只有影響港人，對全世界都會產生巨大影響，如果不站出來，下一個就輪到台灣。

對於部分人士顧慮，若難民法通過，中國正好藉此進行滲透，沈伯洋解釋，難民法是一個規範，把原本在做的專案處理「流程化」及「法制化」，有規範才能知道要如何消除國人的疑慮，連一個法律都沒有的情況下，如何知道在不同情勢下處理的標準是什麼，真正要擔心是中國籍配偶取得身分證年限從6年縮至4年，而不是難民法。（編輯：張若瑤）1130322