認知戰在地協力判別 邱國正：對我方不利、違背常理

（中央社記者王揚宇台北12日電）國防部長邱國正今天表示，散布「任何訊息、言論對我們不利，對對方有利」、以及「會影響到我們、比較違背常理反應的」，初步就認為是在地協力者，但到底是或不是，要由檢調調查。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委沈伯洋質詢關注認知作戰等議題，詢問認知作戰的標準為何。

邱國正說，錯假訊息是認知作戰中最明顯的，發起原因是要打擊軍民士氣，也會選擇時機點，例如最近有什麼議題，藉此趁機擴大，因此認知作戰的含意就是無聲無息地加進來，讓大家認為這是一個普遍現象，一點一滴侵擾到軍方跟民間心理。

關於如何界定誰是在地協力者，邱國正認為，在地協力者也是一個認知問題，當「有任何訊息、言論對我們不利，對對方有利」，初步就認為是在地協力者，但到底是或不是，檢調單位會去查。但協力者要做任何事情，臉上不會貼標籤，會看認知作戰的時機，視目前有何動態加進去，讓人不知不覺中了圈套，這就是可怕的地方。

沈伯洋說，有些案件國防部會特別出面說是認知作戰，對有些案件則沒有發言，要如何讓事情一致。

邱國正說，國家有資安防護應變團隊，國防部是當中的一員，會配合團隊，至於國防部內部如有相關情況會馬上弭平。但他坦承，要訂定標準很困難，清楚界定、如何認定是在地協力者，他真的沒辦法，只能從發出的訊息中，最後不管是經過檢調偵查還是看後續發展，「會影響到我們、比較違背常理反應的」，就可判定是在地協力者。

沈伯洋提到，或許可以用光譜來界定哪些是接近中國操作的認知作戰。邱國正說，會透過調查局、軍情局、國安局，以及負責資通電等單位，把收到的狀況分類，分析結果，找出哪些具一致性、可以先認定的，歸類後可以篤定的就立刻反制，會持續做相關工作。（編輯：郭無患、蘇龍麒）1130312