多名立委收炸彈恐嚇信 林右昌：已鎖定特定嫌疑人

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（中央社記者林敬殷台北8日電）近日已有5位立委收到炸彈恐嚇信，內政部長林右昌今天表示，警方已加強維安工作，全力確保所有國會議員的人身安全。他說，由於部分嫌犯使用的IP位置在境外，已啟動國際合作機制，警方及相關單位鎖定特定嫌疑人，積極偵辦當中。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

針對陸續有國民黨立委羅智強，及民進黨立委黃捷、王美惠、伍麗華、沈伯洋接到炸彈恐嚇電子郵件，林右昌及法務部長蔡清祥會前受訪時，說明目前偵辦進度及政府立場。

林右昌表示，台灣是民主法治的國家，絕對不容許任何人對國會議員有任何人身安全的威脅或恐嚇的情事，警政署第一時間下令加強維安工作，包括場所及立委個人的人身安全，全力確保所有國會議員的人身安全。

林右昌說，警方及相關單位目前掌握部分嫌犯的IP在境外，並啟動國際合作機制，目前有鎖定特定的嫌疑人，積極偵辦中。

對於媒體詢問警力是否充足的部分，林右昌指出，保六的警力充足，也有非常完整的機制，隨時依據立委跟場所需要進行相關工作，如果人力有需求，也可從其他單位調換人力來支援。

蔡清祥則表示，相關機關如果接到訊息，一定會盡力來查證，如果幕後有一些集團來做不法的事情，一定會依法來嚴辦。

沈伯洋創辦的黑熊學院，其粉絲專頁近日也收到一則揚言寄送炸彈包裹的留言，沈伯洋今天受訪時表示，台灣最近恐嚇案件分成兩種不同線路，一個就是之前的中國籍學生張海川，擅長透過官方信箱寄出恐嚇信件，特色就是只要刺激到張，或質疑只寄給某些人，張海川會趕快寄恐嚇信到不同黨派的人，這次比較不一樣。

沈伯洋指出，張海川通常不會寫錯別人的名字，也不會故意做這件事，這次是故意寫錯名字，語氣及留言方式都不同，應該是另一個不同案件。

沈伯洋說，中國對台灣的恐嚇雖然多，但中國特色是不喜歡寫錯別人的名字，這次可能是台灣這邊所為，或是小粉紅的行為。（編輯：蘇龍麒）1130308