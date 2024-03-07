基隆議長被發起罷免 林右昌：若市長發起是民主倒退

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）網路有人發動連署罷免基隆市長謝國樑，國民黨基隆市黨部反制，發起罷免議長童子瑋等人。內政部長林右昌今天表示，不樂見如此，若真的是市長發起罷免議長，是台灣民主的倒退。

林右昌今天下午到板橋區深丘福德宮參香，贈送匾額，會後接受聯訪。媒體詢問，童子瑋被罷免波及謝國樑的看法。

林右昌說，政治要合作與和諧，府會是平等的關係，一個是行政，一個是立法、監督，都是台灣民主政治如汽車的兩個重要輪子。府會和諧運作順暢，對市民才有利，對整個城市的進步發展才有幫助。

媒體追問，此外，外傳謝國樑對自己可能被罷免相當焦慮，倘若真的罷免成功，民進黨政策會執行長王義川可能參加市長補選。林右昌說，這都是各方臆測，不便評論。

林右昌表示，他自己也曾擔任過8年的市長，市長最重要的工作，就是回應市民對基隆市發展的期待，市長就是把市政做好，回歸本質。

對於基隆東岸廣場爭議延燒，演變成市長、議長罷免大戰。林右昌說，大家都不樂見，如果是市長發起罷免議長，則是台灣民主的倒退。

對於基隆市城際轉運站的議題，林右昌說，昨天都已經回應過此議題。城際轉運站不是商場，無法與台北市京站或北市府轉運站相比。基隆轉運站是長條型的，動線與商業設施有限。

對於台中市府標售重劃區抵費地，林右昌表示，有點遺憾，中央善盡提醒責任，擔心會有定錨效應，也會帶動周邊房地產飆漲，增加民眾居住壓力。

他說，目前台中市是全國各縣市房子居住壓力比較大的城市。不過，因為標售土地是台中市府的決策與決定，中央表示尊重，但台中市必須考慮後果。（編輯：張銘坤）1130307