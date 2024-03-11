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民眾連署擬罷免成功鎮長謝淑貞 台東自治史首見

2024/3/11 12:01（3/11 12:56 更新）
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台東縣選委會11日表示，8日收到成功鎮長謝淑貞的罷免案第1階段連署書，必須審查有效連署人數，才能進入第2階段連署，這是台東自治史上首次有鄉鎮市長被提案罷免。圖為謝淑貞2月在鎮代會中備詢。中央社記者盧太城攝 113年3月11日
台東縣選委會11日表示，8日收到成功鎮長謝淑貞的罷免案第1階段連署書，必須審查有效連署人數，才能進入第2階段連署，這是台東自治史上首次有鄉鎮市長被提案罷免。圖為謝淑貞2月在鎮代會中備詢。中央社記者盧太城攝 113年3月11日
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（中央社記者李先鳳台東縣11日電）台東縣選委會今天表示，8日收到成功鎮長謝淑貞的罷免案第1階段連署書，必須審查有效連署人數，才能進入第2階段連署，這是台東自治史上首次有鄉鎮市長被提案罷免。

台東縣選委會組長蘇基山告訴中央社記者，2022年鄉鎮市區長選舉中，成功鎮投票人數約1萬1500餘人，因此第1階段門檻須116人連署；初步審視陳姓領銜人送交的連署人數超過120人，必須在25日內審查有效連署人數，若通過將進入第2階段，必須超過1151人連署才成立。

國民黨籍成功鎮長謝淑貞接受中央社記者電訪說，「深表遺憾」這是浪費社會資源，反對人士從選前就在網路上攻擊她，這群少數民眾針對人而不對事；自己一向奉公守法，盼大家能理性談論公共事務，對於不實指控，保留法律追訴權，會以平常心看待，公道自在人心。

連署民眾發布新聞稿表示，謝淑貞競選時提出「觀光大鎮」的施政重點跳票，當時承諾身為前鎮長之妻能夠無縫接軌執行政策，然而上任至今觀光產業不僅不見起色，反倒每況愈下，舉凡公共景點髒亂與衰敗，或僅是形式性舉辦無法吸引人潮的內耗活動。

新聞稿指出，謝淑貞所稱3月啟航的「藍色公路」，既從未有完整實質的全盤規劃，相關配套措施也沒有可行性評估，從地方到中央均未成案的規劃案，只不過是敷衍的空頭支票。

新聞稿提到，成功鎮殯葬園區由中央補助及地方自籌經費新台幣上億元的工程案延宕，火化場斥資巨額經費卻違背鎮民的使用需求，孝思堂（納骨塔）在擴建工程進行後，鎮公所以契約變更設計方式另追加200多萬元，違反招標程序圖利特定廠商，引起工程界譁然。

另外，謝淑貞與丈夫（前任鎮長黃博昌）所規劃耗資4000多萬的第一停車場，全部由鎮庫支應，完全沒有上級補助經費激起議論。新聞稿批評，無論是功能性、合法性、安全性、造價合理性等都違反一般認知，說明會上受到民眾反對聲浪，但謝淑貞卻自行決定設計方案，隨後罔顧代表會已凍結預算之決議案，利用行政權聯合部分代表強行翻案解凍預算經費，藐視行政程序。

此外，鎮公所設置與修復70組巷弄直立路牌，原有路牌仍在，而新設路牌一陣子就突然消失，質疑違反地方財政紀律。新聞稿認為，謝淑貞掌握行政資源卻貪瀆，行政不中立，民怨四起，因此連署民眾希望透過罷免連署表達不滿與主張，藉此展現人民基本政治權利。（編輯：郭諭儒）1130311

#蘇基山
#謝淑貞
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