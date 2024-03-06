「這餐我請」支付餐費賄選 苗縣議員黃聲全當選無效確定

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（中央社記者蘇木春台中6日電）無黨籍苗栗縣議員黃聲全111年選舉期間，在自家釣蝦場拜票稱「這餐我請」支付餐費遭控賄選，苗栗地院判當選無效，上訴台中高分院，今天二審仍判當選無效，全案確定。

依據檢方起訴書，黃聲全為民國111年苗栗縣議員第20屆第5選區（頭份市、三灣鄉及南庄鄉）候選人，並當選為縣議員。

黃聲全為求順利當選，於111年9月19日晚間7時許，在他經營位於苗栗縣頭份市的休閒釣蝦場內，趁具有投票權的馮女等8人在包廂聚餐之際，前往包廂敬酒、拜票，並在馮女等人聚餐結束欲結帳時，黃聲全走進包廂稱「這餐我請，拜託你們支持我」等語。

馮女等人因此均無須支付約新台幣2400元的餐費，黃聲全以此方式對馮女等人交付不正利益，要求投票支持，案經苗栗地檢署接獲檢舉偵辦後，依違反公職人員選舉罷免法罪嫌將他起訴。

刑事部分，黃聲全一審遭苗栗地院判刑3年10月，二審台灣高等法院台中分院今年2月間駁回上訴，全案仍可上訴。

民事部分，苗栗地檢署及落選人陳詩弦，均對黃聲全提起當選無效之訴，苗栗地院一審於去年5月判決黃聲全當選無效，經黃聲全提起上訴，台中高分院審理後，今天宣判當選無效，全案確定。（編輯：郭諭儒）1130306