更多編輯台推薦新聞：
蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化
文化

楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院通過全國性公投不在籍投票法草案 60天前可申請轉移投票
首頁 / 社會

苗縣議員黃聲全招待餐費涉賄選 二審仍判3年10月

2024/2/22 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中22日電）無黨籍苗栗縣議員黃聲全前年選舉期間，在自家釣蝦場拜票稱「這餐我請」、幫選民支付餐費遭控賄選，苗栗地院一審判3年10月徒刑；經上訴台中高分院審理，今天宣判上訴駁回。全案可上訴。

依據檢方起訴書，黃聲全為民國111年苗栗縣議員第20屆第5選區（頭份市、三灣鄉及南庄鄉）候選人，並當選為縣議員。

黃聲全為求順利當選，於111年9月19日晚間7時許，在他經營位於苗栗縣頭份市的休閒釣蝦場內，趁具有投票權的馮女等8人在包廂聚餐之際，前往包廂敬酒、拜票，並在馮女等人聚餐結束欲結帳時，黃聲全走進包廂稱「這餐我請，拜託你們支持我」等語。

馮女等人因此均無須支付約新台幣2400元的餐費，黃聲全以此方式對馮女等人交付不正利益，要求投票支持，案經苗栗地檢署接獲檢舉偵辦後，依違反公職人員選舉罷免法罪嫌將他起訴。

苗栗地院審理後，一審認定黃聲全犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付不正利益罪證明確，判處他有期徒刑3年10月、褫奪公權5年。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認為，原審審理中的證述，就犯罪事實均大致相符，審酌黃聲全身為候選人，卻恣意破壞選舉公平且否認犯行，犯後態度不佳，原審認事用法並無不當，量刑亦屬妥適。

台中高分院今天二審宣判，黃聲全上訴意旨否認犯行，指原判決不當為無理由，應予駁回、維持原判，全案可上訴。

另外，苗栗地檢署及落選人陳詩弦，均對黃聲全提起民事當選無效之訴，苗栗地院一審已於去年5月判決黃聲全當選無效，仍在上訴中。（編輯：陳仁華）1130222

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.53