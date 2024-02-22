苗縣議員黃聲全招待餐費涉賄選 二審仍判3年10月

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（中央社記者蘇木春台中22日電）無黨籍苗栗縣議員黃聲全前年選舉期間，在自家釣蝦場拜票稱「這餐我請」、幫選民支付餐費遭控賄選，苗栗地院一審判3年10月徒刑；經上訴台中高分院審理，今天宣判上訴駁回。全案可上訴。

依據檢方起訴書，黃聲全為民國111年苗栗縣議員第20屆第5選區（頭份市、三灣鄉及南庄鄉）候選人，並當選為縣議員。

黃聲全為求順利當選，於111年9月19日晚間7時許，在他經營位於苗栗縣頭份市的休閒釣蝦場內，趁具有投票權的馮女等8人在包廂聚餐之際，前往包廂敬酒、拜票，並在馮女等人聚餐結束欲結帳時，黃聲全走進包廂稱「這餐我請，拜託你們支持我」等語。

馮女等人因此均無須支付約新台幣2400元的餐費，黃聲全以此方式對馮女等人交付不正利益，要求投票支持，案經苗栗地檢署接獲檢舉偵辦後，依違反公職人員選舉罷免法罪嫌將他起訴。

苗栗地院審理後，一審認定黃聲全犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付不正利益罪證明確，判處他有期徒刑3年10月、褫奪公權5年。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認為，原審審理中的證述，就犯罪事實均大致相符，審酌黃聲全身為候選人，卻恣意破壞選舉公平且否認犯行，犯後態度不佳，原審認事用法並無不當，量刑亦屬妥適。

台中高分院今天二審宣判，黃聲全上訴意旨否認犯行，指原判決不當為無理由，應予駁回、維持原判，全案可上訴。

另外，苗栗地檢署及落選人陳詩弦，均對黃聲全提起民事當選無效之訴，苗栗地院一審已於去年5月判決黃聲全當選無效，仍在上訴中。（編輯：陳仁華）1130222